“Quem seria o próximo” a cair? Como Costa assumiu o choque com Marcelo

Quando, na terça-feira ao almoço, António Costa chamou a São Bento os seus ministros mais próximos e lhes expôs os vários cenários que tinha em cima da mesa para gerir o caso bicudo de João Galamba, a maior parte duvidou de que a melhor saída fosse a manutenção do ministro no Governo. A perceção pública, como lhe chamaria Marcelo Rebelo de Sousa, apontava para a insustentabilidade da permanência de Galamba, e isso era difícil de contornar. Mas António Costa tinha outra ideia em mente: as “provas” mostravam que Galamba nunca tinha procurado ocultar informação do Parlamento, tinha agido bem no afastamento do seu adjunto, e feito o que lhe competia no alerta sobre o roubo do computador, logo, a sua “consciência” ditava que não era “justo” demiti-lo. O problema viria a seguir: não o demitir, depois de o Presidente da República já ter feito saber de diversas formas, mais e menos públicas, que queria que fosse esse o resultado, seria uma “afronta” a Marcelo. Uma prova de força que teria um desfecho imprevisível.

Ao que o Expresso apurou, contudo, na reunião do Governo em que estavam Medina, Mariana, Adão e Silva, Duarte Cordeiro, Ana Catarina Mendes e António Mendonça, os mais céticos foram-se convencendo. O “dilema” era real, mas foi com esse plano na cabeça que Costa saiu de São Bento e foi a Belém na tarde de terça-feira. “Falou-se de tudo”, “equacionámos todos os cenários”, ouve o Expresso de fontes do Governo que acompanharam o processo desde cedo. E por todos os cenários inclui-se o de Galamba se demitir ou ser demitido e o cenário de nada disso acontecer e, agindo dentro do “estrito cumprimento dos poderes constitucionais de cada um”, Costa inverter o tabuleiro e mostrar a Marcelo que quem decide a demissão de ministros é ele.