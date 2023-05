Ex-ministro Nelson de Souza contratado para a Águas de Portugal

Do Governo para uma empresa tutelada. O ex-ministro Nelson de Souza foi requisitado pelo grupo Águas de Portugal (AdP) para liderar um grupo de trabalho da empresa sobre fundos europeus e auferir um ordenado de €5500 mensais.

Nelson de Souza saiu na grande remodelação do Governo do ano passado, deixando a pasta do Planeamento, que tinha a gestão dos fundos europeus, nas mãos de Ma­riana Vieira da Silva. Apesar de já estar perto da idade da reforma, a AdP assegura que a contratação do ex-governante não é feita por consultoria externa, mas por requisição, ao “abrigo dos mecanismos de mobilidade da Função Pública”, uma vez que o ex-ministro é quadro da Direção-Geral das Atividades Económicas. De acordo com a AdP, Nelson de Souza irá trabalhar para a AdP “por um período limitado de seis meses e irá receber o que está previsto para funções de assessoria da tabela salarial do grupo Águas de Portugal”, ou seja, €5456 brutos por mês.