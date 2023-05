PSD pede audições urgentes da secretária-geral do SIRP e diretor do SIS

O PSD pediu esta segunda-feira audições urgentes da secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Maria da Graça Mira Gomes, e do diretor do Serviço de Informações de Segurança (SIS), Adélio Neiva da Cruz, na sequência da recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba.

Num requerimento dirigido ao presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Fernando Negrão, os sociais-democratas solicitam que sejam promovidas as diligências necessárias com vista às duas audições, a fim de se juntarem à audição da presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP), Constança Urbano de Sousa e dos membros Joaquim da Ponte e Mário Belo Morgado, agendadas para quarta-feira.

“Perante o que tem sido relatado publicamente acerca do envolvimento direto dos serviços de informações, designadamente do Serviço de Informações de Segurança (SIS) na recuperação de um equipamento informático de um ex-adjunto do gabinete do Ministro das Infraestruturas, o PSD considera necessário o total apuramento e esclarecimento da legalidade desta intervenção que coloca em causa a credibilidade das instituições”, afirma o grupo parlamentar do PSD.

Defendendo que os serviços de informações devem pautar a sua atuação no “estrito cumprimento da lei” e da “Constituição” Portuguesa, os sociais-democratas insistem que é da “maior urgência” ouvir as explicações dos mais altos responsáveis pelas informações da República para ser “apurada a real dimensão destes graves acontecimentos”.

Esta terça-feira, o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa revelou que solicitou informações sobre a atuação do SIS na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, Frederico Pinheiro. Assim que teve conhecimento do sucedido "de imediato e por sua própria iniciativa, diligenciou no sentido da obtenção da informação necessária ao cumprimento da sua missão de fiscalização”, explicou em comunicado.

Em declarações à RTP3, António Costa garantiu que não “foi informado” do envolvimento do SIS no caso e frisou que “nem tinha de ser”, mas saiu em defesa da atuação de João Galamba.