Galamba: "Tenho todas as condições para participar neste governo"

O ministro das Infraestruturas garantiu este sábado em conferência de imprensa que tem condições para continuar no Governo apesar da polémica da exoneração do seu adjunto Frederico Pinheiro por causa da documentação enviada à comissão parlamentar de inquérito (CPI) da TAP.

"Tenho todas as condições para participar neste governo", afirmou João Galamba adiantando, no entanto, que isso depende da “avaliação e vontade do primeiro-ministro”.

Galamba explicou que fez o que pôde para garantir que toda a informação relevante fosse enviada à CPI da TAP. Para tal houve uma reunião no dia 5 de abril para tentar reunir essa informação e nesse momento não foi referida a existência de notas sobre a reunião havida entre a presidente da TAP em janeiro e o grupo parlamentar do PS. Mas mais tarde o seu adjunto fez saber que afinal havia esses elementos, motivo pelo qual o ministério pediu a prorrogação do prazo de entrega da informação à CPI, que terminava a 24 de abril.

Frederico Pinheiro demorou mais de 24 de horas a entregar esses elementos, o que é “estranho”, acusa João Galamba. “Mas fizemos tudo para entregar essa informação à CPI e entregámos”.

Perante a gravidade dos factos, Galamba decidiu exonerar o adjunto. Foi na sequência dessa exoneração que ocorreram as tentativas de agressão por parte de Frederico Pinheiro a elementos do gabinete de Galamba. Uma “bárbara agressão”, disse o ministro. “O adjunto apoderou-se do computador com informação classificada e agrediu a minha chefe de gabinete e uma assessora”. Factos que foram comunicados à PSP no que respeita às agressões e à Judiciária e ao Serviço de Informações de Segurança (SIS) no caso do computador.

Referindo que o computador de Frederico Pinheiro está na posse da Polícia Judiciária, explicou que se trata de equipamento do Estado com dados que não podem ser usados livremente. “Reportámos ao SIS e à Polícia Judiciária pois são as entidades que tratam da proteção de dados e cibersegurança”.

“O ministério das Infraestruturas enviou à CPI todos os elementos solicitados, incluindo as notas relativas àquela reunião”, afirmou, explicando que se tratava de “notas pessoais” do adjunto, adiantou João Galamba. “As acusações de tentar condicionar ou omitir a informação à CPI são falsas e contraditórias”, garantiu.