Caso Galamba. E por cinco vezes, Marcelo responde: “O que tiver a dizer digo ao primeiro-ministro”

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está esta tarde de visita à Ovibeja, uma das maiores feiras agrícolas do país. Chamado a pronunciar-se sobre o caso do ministro João Galamba, repetiu por cinco vezes a mesma resposta aos jornalistas: “O que eu tiver a dizer digo ao primeiro-ministro”. Seja sobre o silêncio de António Costa em relação à polémica, sobre as condições do executivo para continuar a governar ou mesmo sobre uma potencial dissolução do Parlamento.

“Atendendo aos factos que sucederam e a que se referem entre ontem fim da tarde, noite, e hoje, até há pouco tempo, não estou em condições de ter acompanhado tudo mas a primeira a primeira pessoa com quem vou falar é com o primeiro-ministro”, declarou Marcelo.

Falta saber quando vão reunir-se: se apenas durante o encontro ordinário das quintas-feiras ou se antes, numa conversa mais urgente.