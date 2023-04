Adjunto contra-ataca e acusa Galamba de querer ocultar documentos à comissão de inquérito à TAP

O adjunto do Ministério das Infraestruturas, exonerado esta quarta-feira, afirma que João Galamba quis ocultar da comissão parlamentar de inquérito (CPI) as notas da “reunião secreta” que tinha havido com a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, um dia antes da sua audição no Parlamento, em janeiro. Num comunicado enviado às redações, Frederico Pinheiro, que está a ser acusado de agressões no Ministério, confirma que houve combinação de perguntas e respostas e insinua que foi despedido porque iria revelar a sua versão se fosse chamado à comissão de inquérito.

Outra reunião secreta?

No comunicado enviado à comunicação social, o até aqui adjunto de João Galamba – herdado da equipa do Pedro Nuno Santos – diz que não houve apenas uma reunião preparatória sobre a audição da CEO da TAP em janeiro, mas sim duas; e que nesta nova reunião, que se desconhecia até aqui, o ministro esteve presente na reunião com Christine Ourmières-Widener.

“No dia 16 de janeiro de 2023, de manhã, realizou-se uma reunião preparatória na qual participaram o Ministro das Infraestruturas, João Galamba, a então CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, Frederico Pinheiro, adjunto do Ministro, e Manuela Simões, diretora do departamento jurídico da TAP”, segundo a nota de Frederico Pinheiro, que adianta que o objetivo era “articular com a TAP a gestão da informação a ser efetuada pela CEO na audição parlamentar agendada para essa semana, dia 18 de janeiro”.

Foi nessa reunião que João Galamba informou a CEO da TAP de que membros do seu gabinete se iriam reunir com o grupo parlamentar do PS numa “reunião preparatória”, acusa o adjunto (que se envolveu numa cena que envolveu confronto físico no Ministério das Infraestruturas).

“Nesse dia 16 de janeiro à tarde, a CEO da TAP comunica por telefone ao adjunto Frederico Pinheiro a intenção de participar na reunião preparatória do dia seguinte, entre o Ministério das Infraestruturas e o GPPS”, de acordo com a nota.

E é assim que dia 17 ocorre a reunião secreta que juntou Governo, PS e Christine Ourmières-Widener para falarem da polémica saída de Alexandra Reis, com uma indemnização de 500 mil euros. No dia seguinte haveria a audição da comissão de orçamento, com as perguntas combinadas - algo que foi noticiado pela SIC no dia de ontem, e que é assumido por Frederico Pinheiro que aconteceu.

Até aqui, o Ministério das Infraestruturas sempre considerou que esta reunião de dia 17 era uma iniciativa normal, que foi a então CEO da TAP que pediu para nela participar, mas sempre fugindo à questão de quem é que a tinha informado de que a reunião iria ocorrer. Aliás, o próprio PS sempre recusou também indicar o autor do convite - Eurico Brilhante Dias ainda hoje insinuou que até podia ser a assessoria da TAP a ter acesso à agenda do PS.

Ocultar informação sobre combinação de perguntas e respostas

Frederico Pinheiro está a ser acusado pelo Ministério das Infraestruturas de ter tentado “roubar” o computador do Ministério já depois de ter sido exonerado do cargo. Mas é na origem da exoneração que estão as maiores divergências, com o antigo adjunto a sugerir que foi o ministro João Galamba que quis ocultar da comissão de inquérito o envio das notas que provavam que tinha havido combinação de perguntas e respostas com a CEO da TAP.

Segundo Frederico Pinheiro, foi ele próprio que tomou “notas” da reunião, no seu computador, e informou o ministro que as tinha - logo quando o caso da “reunião secreta” rebentou na praça pública. “As notas resumiam o que tinha sido abordado em ambas as reuniões e partilhou, oralmente, os seus apontamentos, tendo ficado claro que, naquela reunião de 17 de Janeiro tinham sido articuladas perguntas a serem efetuadas pelo GPPS e tinham sido referidas as respostas e a estratégia comunicacional da CEO da TAP”, lê-se no comunicado.

Mais: “Ficou indicado [pelo ministro] que, em caso de requerimento pela Comissão Parlamentar de Inquérito, as notas não seriam partilhadas por serem um documento informal”. Ou seja, terá sido, na versão de Frederico Pinheiro, indicação do ministro para que as notas existentes sobre a tal reunião não fossem tornadas públicas.

O ex-adjunto explica como, a 6 de abril, não concordou que o Ministério das Infraestruturas emitisse um comunicado a indicar que tinha estado presente na tal “reunião secreta” de 17 de janeiro, por entender que, assim sendo, o mais provável era que fosse chamado a depor na comissão de inquérito - e, nesse caso, não iria poder mentir sobre a existência das notas.