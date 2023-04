IL pede que Santos Silva “se retrate”, após acusar partido de “falta de integridade política”

“Face às gravíssimas afirmações que Augusto Santos Silva proferiu, a Iniciativa Liberal aguarda que o Presidente da Assembleia da República se retrate publicamente nas próximas horas do seu inqualificável comportamento”, escreveu Rui Rocha num post no Twitter. Criticando aquilo que afirma ser mais um “ lamentável episódio ” no Parlamento, “protagonizado” por Santos Silva, “que devia ser o responsável máximo por zelar pelo regular funcionamento da instituição”, o líder da Iniciativa Liberal (IL) anuncia uma conferência de imprensa na quinta-feira pelas 11h30 sobre o sucedido.

Em causa estão declarações da segunda figura do Estado feitas em privado numa sala da AR, junto de Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Adão Silva e Duarte Pacheco, entre outras figuras, sobre a sessão de boas-vindas ao Presidente brasileiro, que foram capturadas pela ARTV e divulgadas esta quarta-feira pelo Observador e a RTP.

Além de o PAR justificar a sua “fúria” pelos protestos do Chega no plenário, criticou também a ausência do grupo parlamentar da IL no hemiciclo, que só esteve representado pelo líder, parlamentar, Rodrigo Saraiva, em protesto contra a receção do chefe de Estado brasileiro a 25 de Abril. “Há sempre quem faça pior”, atirou, referindo-se ao Chega, mas acusando em seguida os deputados liberais de “falta de integridade política”.

“Aí já não é falta de educação, é falta de integridade política”, atirou. “Aliás, hoje fizeram [IL] uma belíssima campanha eleitoral para um futuro cargo de vice-presidente”, ironizou ainda.

Recorde-se que o nome de Cotrim de Figueiredo foi chumbado para a vice-presidência da AR, a 31 de março de 2022, causando a indignação dos liberais. A partir daí, o partido recusou sempre apresentar outro nome para o cargo, ao contrário do Chega, apesar de Santos Silva e a bancada do PS terem desafiado por mais do que uma vez a IL a avançar com outro candidato.