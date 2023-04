Sondagem DN/JN/TSF: PSD ultrapassa PS por 0,3 pontos percentuais

O PSD de Luís Montenegro conta com 28,6% das intenções de votos, ultrapassado o PS de António Costa (28,3%). Estes são os dados da mais recente sondagem da Aximage para o “Diário de Notícias”, para o “Jornal de Notícias” e para a “TSF”.

Apesar das intenções de voto darem uma vantagem a Luís Montenegro, neste cenário o PSD precisaria do Chega para governar em maioria. O partido liderado por André Ventura encontra-se em terceiro lugar nesta sondagem com 12,1%. Ainda à direita, a Iniciativa Liberal aparece na sexta posição, com 6,1% das intenções de voto. Já o CDS conta com 1,3%, sendo o partido com menos intenções de voto.

Em quarto lugar, que anteriormente pertencia à IL, encontra-se o BE (6,3%). O PAN conta com 4,5%, a CDU com 3,5% e o Livre com 2,7%. Feitas as contas, a direita precisaria do Chega para ultrapassar os partidos que se posicionam à esquerda: o PS, BE, CDU e Livre somam mais de 40 pontos percentuais, já o PSD, IL e CDS somam 36 - valor que poderia chegar a 48 caso incluíssem o Chega. Recorde-se que o PAN assume ser um partido que não é nem de esquerda nem de direita.

A sondagem da Aximage contou com 805 entrevistas telefónicas, recolhidas entre 10 e 14 de abril de 2023. A margem de erro máximo é de 3,45%, com um nível de confiança de 95%.