Rui Rocha insiste que Governo está numa "dinâmica de destruição" e IL está "preparada" para garantir alternativa

Depois de Luís Montenegro ter fechado a porta ao Chega , Rui Rocha voltou também a recusar qualquer acordo com o partido de André Ventura, defendendo que pode ser encontrada uma solução de direita sem “ressabiamento”, “conflito” e a “estridência a sobrepor-se à confiança”. “Mas recusamos também completamente esta solução socialista que conduz sistematicamente à estagnação do país, falta de crescimento económico e com isso falta de crescimento social”, acrescentou.

A audiência em Belém pedida há quase dois meses pela Iniciativa Liberal (IL) seria para apelar ao voto antecipado em mobilidade nas regionais da Madeira, mas a situação política acabou por impor-se, uma semana depois de o Presidente da República ter recebido também os líderes do PSD e do Chega. À saída, Rui Rocha insistiu que o Governo do PS está “esgotado” e a IL está preparada para fazer parte de uma alternativa de direita.

Com Marcelo a afastar para já o cenário de dissolução do Parlamento, mas deixando sempre essa hipótese no ar, o líder dos liberais manifestou a sua “enorme preocupação” face à “degradação” das instituições, apontando para os dados revelados na comissão de inquérito à TAP ou as questões relacionadas com a escolha do Procurador Europeu. “Recordo que estamos na véspera do 49.º aniversário do 25 de Abril. A comemoração do 50.º aniversário não se pode fazer com dúvidas sobre a Justiça, a eminência e o perigo de termos processos muito importantes para a clarificação e pacificação da sociedade portuguesa num cenário de prescrição generalizada dos processos por falta de celeridade e resposta da Justiça aos portugueses”, advertiu.

O primeiro-ministro, defendeu ainda o líder da IL, está já “em campanha eleitoral”, multiplicando-se nas últimas semanas em entrevistas e mostrando-se “completamente focado para dentro do partido”, sem apresentar as soluções necessárias para o país. “O PS está numa dinâmica de destruição da sua própria solução. O primeiro-ministro está com tempos muito curtos, está em constante campanha eleitoral, constantemente a apresentar medidas porque sente que o país lhe está a fugir”, atirou.