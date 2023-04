"O 25 de Abril começa na Guiné": ex-combatentes desfiam memórias e queixas

“Mãe, receba esta simples foto, como se fosse um postal. E, ao mesmo tempo, para lhe desejar um Natal feliz e um ano novo cheio de felicidade, pois o meu é como tem de ser”. Lê-se no verso da fotografia que João Araújo enviou à mãe enquanto combatia por Portugal no Norte de Angola.Aponta duas fotografias, “são minas”, diz, enquanto noutra identifica o “buraco de um morteiro que rebentou contra a parede do quartel durante uma partida de futebol”. Despede-se, com os olhos vivos e regressa ao jogo de cartas. Um pouco surdo, é preciso falar-lhe alto. Um físico invejável revela-se-lhe em fotografias captadas há cinquenta anos. Já os perdeu, ao físico e à mãe; tem 72 anos, o tempo não perdoa.