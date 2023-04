Dois conselheiros nacionais e onze membros desfiliam-se e acusam IL de virar à esquerda

Os conselheiros nacionais da Iniciativa Liberal (IL), Nuno Simões de Melo, e Mariana Nina, mais onze membros do partido da mesma tendência vão desfiliar-se por divergência ideológica. Numa carta conjunta, os membros acusam a IL de “rumar à esquerda” e “trair os votos” da direita liberal, explicando que a sua saída terá efeitos a partir da meia-noite de terça-feira.

“A IL afadiga-se a participar em marchas ao lado da extrema-esquerda portuguesa, em depreciar o eleitorado do Chega, mas dedica-se pouco à razão da sua existência: resolver os verdadeiros e importantes problemas do dia-a-dia dos portugueses”, acusam na missiva a que o Expresso teve acesso.

Insatisfeitos com o rumo seguido pelo líder Rui Rocha, a votação do grupo parlamentar a favor da autodeterminação de género nas escolas no Parlamento, na sexta-feira foi a “gota de água”. A votação a favor e a abstenção dos oito deputados da IL quanto aos projetos de lei do PS e do BE relativos à autodeterminação da identidade de género das crianças nas escolas e no pré-escolar ”afrontam visceralmente a nossa sensibilidade liberal, ética e social, erradicando a nossa consideração pelos representantes do partido que tomaram essas opções de voto", justificam.

Para os membros de saída, são “inaceitáveis” as opções recentes do grupo parlamentar liberal, da qual faze parte o atual presidente e dois ex-líderes, tendo “apagado definitivamente qualquer esperança” de que a IL seja efetivamente o “partido da liberdade”. “A IL nega honestamente ser um partido de direita e nega falsamente ser um partido de esquerda. O facto de não ser um partido de direita granjeou-lhe muitos eleitores de esquerda, e determinou o rumo recente do partido”, insistem.