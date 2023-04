“O Essencial da Democracia Portuguesa”: o “primeiro grande balanço” dos últimos 50 anos não quer ser “livro de receitas”

No ano em que a democracia portuguesa celebra 50 anos, Jorge Fernandes, investigador auxiliar do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, desafiou os colegas de investigação a traçar um “retrato” da política portuguesa. O resultado divide-se agora por mais de 900 páginas que formam o livro “O Essencial da Democracia Portuguesa”, a primeira versão do Oxford Handbook of Portuguese Politics, publicado este mês de abril pela editora Tinta da China. “Há quatro ou cinco anos a Oxford Books começou a fazer edições nacionais. Tive a ideia de fazer um sobre Portugal”, explica ao Expresso.

Dividido em oito partes, o “guia”, financiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, atravessa vários temas da política portuguesa - desde os partidos e o sistema partidário às políticas públicas e à relação com a União Europeia. “Todos os capítulos têm uma componente longitudinal, sobre Portugal nos últimos 50 anos, mas também uma componente comparativa com os outros países europeus porque não somos um país isolado. Além disso, tem uma grande riqueza de dados”, acrescenta o investigador e doutorado em Ciências Sociais e Políticas pelo Instituto Universitário Europeu em Florença. “Não há nada remotamente comparável”.