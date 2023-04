"IVA zero tem efeito zero", defende secretário-geral do PCP

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, diz que o IVA Zero tem efeito zero no bolso dos portugueses. Num almoço com pescadores, Paulo Raimundo pediu um combate eficaz à especulação.

Paulo Raimundo almoçou este sábado com pescadores, em Peniche, e recebeu queixas sobre os preços pagos em lota a subir bem abaixo da inflação. Os pescadores dizem temer os parques eólicos que se pensam para alto mar e que podem comprometer as zonas de pesca na costa portuguesa.

PCP e a guerra na Ucrânia

O secretário-geral do PCP voltou ainda a apoiar as palavras do presidente Brasileiro sobre a guerra na Ucrânia.

Paulo Raimundo aproveitou para defender que, desde o início da Guerra da Ucrânia, essa tem sido precisamente a posição defendida pelo PCP