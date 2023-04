Mozart contra Salieri no aniversário do PS: Costa elege combate à corrupção e promoção dos jovens como armas contra a "a inveja da direita"

Reza a lenda, ou a história, que Antonio Salieri era, nos idos do século XVIII, o compositor oficial da corte austríaca invejoso do inegável talento musical do contemporâneo Amadeus Mozart. O génio Mozart tinha as ideias e o dom, Inovou, foi popular e ficou na história. Salieri tinha a corte, as elites, o prestígio e… a inveja. Hoje são muitos mais os que sabem quem foi Mozart do que os que conhecem Salieri e ainda menos os que saberão que até chegaram a colaborar. “ Não há partido político sem ideias e a questão principal que um partido tem de definir é a sua linha política, para depois congregar, sintetizar e traçar a estratégia a seguir ”. Jaime Gama, fundador do PS, ex-presidente do Parlamento, falava no palco do Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, na celebração dos 50 anos do Partido Socialista e pegava na analogia musical para deixar um conselho aos socialistas: “Além dos intérpretes e dos assistentes, um partido tem sempre um compositor e o meu desejo, no dia de aniversário do PS, é que permaneçamos sempre do lado do Mozart para não cairmos no lado do Salieri”. “E que nos ajude a sorte”, desejou.

António Costa, na mesa comprida central, ouvia com atenção. Estava de gravata - vermelha -, contrariando a regra não escrita a que costuma recorrer para separar a sua presença na vida pública enquanto primeiro-ministro (com gravata) da sua presença enquanto secretário-geral do partido (sem gravata), mas a ocasião histórica assim o impunha. E quando subiu ao palco, já depois de os convidados internacionais Felipe González, histórico líder do Partido Socialista Obrero espanhol (PSOE) e Olaf Scholz, atual chanceler alemão, terem elogiado a liderança “progressista” do PS e aconselhado os socialistas a manterem o foco nos princípios de sempre mesmo quando as lutas são outras, António Costa recorreu à história do partido e aos feitos dos seus líderes (“de Mário Soares a António José Seguro”, passando por José Sócrates no elogio à criação do complemento solidário para idosos) para vincar que o PS não se confunde com o Governo e para identificar os principais desafios do futuro: defender a democracia combatendo a corrupção, combater o populismo (a “nova guerra”) e trazer a geração mais nova, que é “a maior riqueza que o país tem”, para a luta de ajudar Portugal dar o “salto” que ainda precisa de dar.

“Estes senhores não fundaram o PS há 50 anos porque sabiam que hoje estaríamos no governo com maioria absoluta, fundaram porque havia ideais e causas pelas quais valia a pena bater”, começou por dizer o secretário-geral socialista sublinhando que “o PS não existe só quando está no Governo”, ou quando governa nas câmaras ou nas regiões autónomas. “Existe enquanto existirem socialistas e ideais pelos quais temos de nos bater”, afirmou, procurando responder às críticas de “degradação” das instituições ou de confusão de Estado com partido que têm sido audíveis, inclusive de históricos militantes socialistas.

Um deles foi António Campos, o histórico socialista que foi braço direito de Mário Soares, que publicou esta quarta-feira uma carta aberta a criticar o distanciamento do PS dos seus valores fundacionais e a acusar o PS de ter “criado” o monstro do Chega. António Costa não ignoraria a carta, apesar de ter ignorado a crítica. “António Campos escreveu uma carta, que eu fui autorizado a citar em partes, e diz nessa carta que Jaime Gama foi escolhido pelos militantes do PS do interior como secretário-geral do interior, antes da fundação do partido”, disse, elogiando a máquina que Gama criou na altura, na clandestinidade, que viria a ser a base da implantação do PS no território. Mas foi a única alusão, por alto e à volta, que fez às críticas que tem ouvido a propósito do alegado fechamento do PS no núcleo do governo e da pouca discussão que alguns acusam ter-se instalado no PS.