Alojamento Local: Moedas quer novas regras em Lisboa, esquerda prepara travão

PSD-CDS levam esta quarta-feira proposta para alterar o regulamento do alojamento local em Lisboa, por um lado, limitando novas licenças, por outro, alargando exceções. Para a maior parte da oposição à esquerda, é indiferente: proposta deve ser chumbada, até porque programa de habitação do Governo está em vias de ser discutido no Parlamento. PCP não subscreve proposta da direita, nem da esquerda e pode desempatar

Há uma hora