Costa em busca dos pensionistas perdidos: bónus de 1.580 milhões foi desenhado em dois actos

Com as sondagens a darem nota de um desencanto com o Governo, depois de meses de polémicas, e desgaste acelerado da maioria absoluta, o primeiro-ministro decidiu passar da defesa ao ataque e apresentou esta segunda-feira não um, mas dois aumentos de pensões: um aumento extraordinário de 3,57% para todos os pensionistas já a partir de julho; e outro para Janeiro de 2024, garantindo que a atualização inscrita em lei será cumprida. Um aumento da despesa, de forma permanente, no valor de 1580 milhões de euros. Do lado político, tratou-se de um piscar de olho a uma franja decisiva da população, levado a cabo em dois atos: primeiro pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, com o anúncio que em 2024 haveria uma reposição integral na atualização das pensões e depois pelo primeiro-ministro, depois de um Conselho de Ministros extraordinário em que foi decidido um pagamento intercalar no verão.