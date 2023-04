PSD e IL apontam crescimento económico "insuficiente”, PAN e PCP criticam “obsessão” com défice e pedem mais "soluções" para famílias

Da apresentação do Programa de Estabilidade 2023-2027 pelo ministro das Finanças, os partidos aplaudem a reposição dos valores das pensões no próximo ano, com o PSD a reclamar os louros da medida. Mas se a direita aponta o crescimento “insuficiente”, a esquerda critica a “obsessão” com o défice – insistindo na necessidade de mais “soluções” para as famílias, no dia em que o Governo anuncia mais medidas de apoio.

“A reversão do corte, a verificar-se, significa que os pensionistas têm hoje uma vitória, e é também uma vitória do PSD enquanto oposição”, afirmou o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, em declarações aos jornalistas nos Passos Perdidos.

Segundo o social-democrata, o Governo de António Costa reconhece agora que fez um “corte de mil milhões” nas pensões, depois de o primeiro-ministro o ter negado, após a denúncia do PSD. Considerando que o crescimento previsto de 1,8% do PIB este ano é “manifestamente pouco”, Miranda Sarmento considerou ainda que a redução do IRS de cerca de 200 milhões de euros por ano, a partir de 2024, já constava do programa do Executivo.

“O Governo, apesar de arrecadar cada vez ais impostos só devolve aos portugueses aquilo que já previa no seu programa eleitoral. O Estado engorda e devolve aos portugueses muito poucochinho. É mais um exercício de propaganda e mistificação”, atirou.

Também o líder da Iniciativa Liberal (IL) defendeu que as previsões são “pouco melhores” do que o previsto, criticando o crescimento esperado para 2023. “O cenário é ainda assim de insuficiente crescimento económico. E é um crescimento não estrutural, sempre de grande dependência dos fundos europeus, agora do Plano de Recuperação e Resiliência”, disse Rui Rocha à margem de uma visita a Braga, falando numa “oportunidade perdida” com o PRR.

O líder liberal também desvalorizou a redução do IRS, apontando para o enorme aumento das receitas do Estado por via fiscal. “A redução é o mínimo e é francamente insuficiente”, observou.

PCP critica “imposições da UE” sobre défice

Pelo PCP, a líder da bancada, Paula Santos, voltou a criticar a opção do Governo em reduzir de forma “acelerada” o défice para ir de encontro às “imposições da União Europeia (UE)”, mas congratulou-se com a reposição dos valores das pensões no próximo ano. A medida, frisou, reflete a “luta e intervenção dos reformados pela valorização das pensões”, mas trata-se “somente do cumprimento da lei e deixa de fora aumento intercalar em 2023”.

“[A margem orçamental] confirma que há condições para a adoção das soluções necessárias para dar resposta aos problemas do país, o que o Governo não tem feito”, disse Paula Santos, apelando ao aumento dos salários, das pensões e ao investimento no SNS, escola pública e Habitação.

Na mesma linha, a deputada do PAN, Inês de Sousa Real, criticou a “excessiva obsessão” do Governo com o défice e a “pouca sensibilidade” para com as famílias no atual contexto de aumento da inflação, que já provou ser “estrutural” e “não conjuntural” como defendia Fernando Medina. “É fundamental perceber em que medida o Governo vai a corrigir estes erros. Aquilo que temos visto é o encher dos cofres do Estado por conta da inflação, e a tributação da carga fiscal, neste momento, a ser imposta às famílias, por força da teimosia em não rever os escalões de IRS”, afirmou Sousa Real, num vídeo enviado às redações.

A porta-voz do PAN lamentou ainda que o Programa de Estabilidade não tenha sido apresentado no Parlamento, antes de ser enviado para Bruxelas, dando nota do “isolamento” do Executivo e a “falta de diálogo” com a oposição.

Bloco acusa Governo de “irresponsabilidade”

A coordenadora do Bloco teceu também duras críticas ao Programa de Estabilidade e à política de “contas certas”, acusando o Governo de “irresponsabilidade” na atual conjuntura. “O programa é não só o que qualquer partido da direita apresentaria como é uma verdadeira irresponsabilidade no momento de crise em que vivemos, em que falta tanto na Saúde, nas escolas, na Justiça, nos transportes”, declarou Catarina Martins à margem de um protesto dos trabalhadores dos bares da CP, no Porto.

“Na mesma manhã em que Medina anuncia crescimento da economia e consolidação do défice, a CP cancela a reunião com os 130 trabalhadores dos bares dos comboios que estão sem salário há 3 meses. Contas certas para quem?”, questionou ainda a coordenadora do BE num post no Twitter.

Já o PS, pela voz do líder da bancada Eurico Brilhante Dias sustentou que as novas previsões macroeconómicas demonstram que o país está em “boas mãos”, com “políticas certas”, e vai no “bom caminho”. E apontou o dedo à oposição, lamentando que perante “bons resultados” na política de rendimentos, apoio aos mais vulneráveis, e cumprindo o défice, seja “incapaz de dar uma nota positiva” à trajetória económica e financeira. “Os portugueses sabem que só vamos conseguir apoiar bem as famílias se tivermos as contas públicas equilibradas”, disse ainda, saindo em defesa da política de “contas certas”.

Chega e Livre reagem apenas ao Programa de Estabilidade, após o anúncio das medidas de apoio às famílias agendado para as 15h.