TAP. Pedro Marques garante que "não houve nenhum acordo secreto" com Neeleman

O atual eurodeputado, que na altura da recompra da companhia aérea era ministro do Planeamento e das Infraestruturas, garantiu em entrevista à RTP que "não houve nenhuma ilegalidade nem nenhum acordo secreto".



Pedro Marques disse ainda não ter memória de o primeiro-ministro António Costa ter tido alguma reunião com David Neeleman.

"A recompra por parte do Estado de capital para voltar a ser um acionista maioritário na TAP foi escrutinada e validada pelo Tribunal de Contas. Não há nenhum secretismo nem ilegalidade", declarou.



O antigo ministro diz que é o PSD que tem de dar explicações sobre a privatização da TAP. Pedro Marques lembra que o vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, "deu um aval a 100% aos privados, em que todo o risco era do Estado e todo o lucro, se existisse algum, era dos privados".

Em comunicado, Pinto Luz, que é vice-presidente do PSD, tinha dado sequência a uma notícia do Correio da Manhã, segundo a qual, afirmou, “terá existido um acordo secreto em 2017”, numa “alegada reunião entre António Costa, Pedro Marques e David Neeleman”.

De acordo com a notícia, o Governo de António Costa teria permitido que o empresário norte-americano pudesse antecipar os 226 milhões de euros antes do prazo de 30 anos que o governo do PSD/CDS tinha estabelecido.