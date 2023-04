Marques Mendes não percebe por que PSD “demorou tanto” a clarificar questão Chega, mas elogia corte com Ventura

“ Não percebo por que o PSD demorou tanto tempo a clarificar ” a questão do Chega, disse Marques Mendes. “Agora que cortou com ambiguidade, só posso elogiar.”

Foi a grande novidade da entrevista do líder do PSD na passada sexta-feira: de uma vez por todas, Luís Montenegro garantiu que não conta com o Chega para “apoio político” de qualquer espécie. A posição de rutura face ao partido de André Ventura é positiva para Marques Mendes, analista político da SIC Notícias e ex-líder do PSD, mas tardou.

Como faz repetidas vezes, o comentador dividiu em três os argumentos para ver como boa a descolagem de Montenegro face a Ventura. Por um lado, “acaba com o ruído em torno do PSD por causa do Chega, que não permitia que as mensagens passassem” e por outro dá “um sinal de atenção ao centro”. Para Marques Mendes, os eleitores de centro que estejam por esta altura desiludidos com o Governo do PS podem aproximar-se de um PSD sem o fantasma do Chega.

Por fim, e decorrente do segundo argumento, o terceiro é o voto útil à direita. “Muitos perceberão que o voto decisivo é no PSD e que o voto no Chega até pode ter um efeito contraproducente”, notou Marques Mendes.