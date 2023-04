TAP: PSD pede explicações a Costa sobre "acordo" com Neeleman e Pedrosa, em 2017

O PSD quer explicações do primeiro-ministro sobre as “novas revelações” de um suposto acordo entre o Governo socialista e o acionista privado da TAP. “Depois de meses a vender a narrativa de que a privatização da TAP que o PSD levou a cabo, era uma fraude” – lê-se num comunicado assinado pelo vice-presidente do partido, Miguel Pinto Luz – “ficámos agora a saber, de acordo com revelações da imprensa, que terá existido um acordo secreto em 2017”.

Em causa está a notícia que está na primeira página do “Correio da Manhã” deste sábado, segundo a qual o Governo de António Costa garantiu em junho de 2017 que David Neeleman e Humberto Pedrosa pudessem receber, antes do prazo inicial de 30 anos fixado em 2015, os 226,75 milhões de dólares contratualizados com a Airbus, que correspondiam ao valor que a Atlantic Gateway (sociedade em que ambos eram sócios) injetou, a título de capitalização, na TAP.

“Depois de Sérgio Monteiro e António Pires de Lima terem calado os já diminuídos e fragilizados deputados do PS, repondo a verdade dos factos e ficando claro que tudo [tese socialista de que a privatização feita pelo Governo de Pedro Passos Coelho foi uma fraude] não passava, isso sim, de um embuste e cortina de fumo para esconder os males maiores da gestão do dossier TAP”, escreve o vice-presidente de Luis Montenegro.