Carlos Moedas e Marina Gonçalves juntos a lançar obra, mas sem falar do programa de habitação do Governo

Com uma pá, lançaram terra sobre a “cápsula do tempo” que marca simbolicamente o início de mais uma obra de “parceria entre o município e o Estado central”. Marina Gonçalves e Carlos Moedas, respetivamente ministra da Habitação e presidente da Câmara de Lisboa, estiveram esta tarde de quinta-feira em Entrecampos a lançar a construção de 152 fogos de habitação acessível no centro da capital.