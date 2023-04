Faltam "visão estratégica" e respostas à inflação: CES critica propostas do Governo de médio prazo

Foi a primeira vez que o Conselho Económico e Social se pronunciou sobre dois documentos estratégicos do Governo - as Grandes Opções (GO) e o Programa Nacional de Reformas (PNR) - e o que tem a dizer não é animador para a equipa de António Costa. A instituição presidida pelo socialista Francisco Assis aponta falhas de ambição no planeamento a médio prazo e recomenda ao executivo que coloque o crescimento económico no centro. Só assim, escrevem no parecer que foi aprovado esta terça-feira sem votos contra, se pode operar uma “mudança de perfil económico baseado em salários baixos”.

Num texto bastante crítico, elaborado pelo conselheiro António Fontaínhas Rodrigues, é escrito que “persistem problemas estruturais e constrangimentos que exigem a configuração de um quadro de políticas essenciais para dar resposta aos principais desafios do país” e que, por isso, “não é suficiente enunciar grandes objetivos” como os que são definidos nos dois documentos em análise.