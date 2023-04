Cavaco alerta que “situação política muito perigosa deteriorou-se muito mais”, mas não concretiza

ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

As declarações foram feitas aos jornalistas à saída do lançamento de “Crónicas de um País Estagnado”, do líder parlamentar social-democrata. Joaquim Miranda Sarmento advertiu que “estamos estagnados há mais de 20 anos”, enquanto o economista Vítor Bento, que apresentou o livro, também não poupou o PSD e falou do “teatro” da TAP

Há uma hora