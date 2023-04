Marcelo recebe Montenegro na próxima semana. Chega entra na conversa

O Presidente da República recebe na próxima semana o líder do PSD no palácio de Belém, numa audiência que está prevista há semanas mas que acontece no rescaldo de mais uma crise no Governo, com cenários de dissolução do Parlamento e de eleições antecipadas.

A reação de Marcelo Rebelo de Sousa aos últimos episódios do folhetim TAP causou mau estar no maior partido da oposição, sobretudo por o Presidente ter voltado a dizer que ainda não vê uma alternativa forte à maioria socialista. E o assunto será, inevitavelmente, abordado na conversa que Marcelo e Luís Montenegro terão dentro de dias.