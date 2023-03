Lisboa: contra a vontade de Carlos Moedas, bandeira trans é hasteada na varanda dos Paços do Concelho

A proposta foi aprovada na última reunião pública, na quarta-feira, com os votos contra da equipa de vereadores que lidera a Câmara Municipal de Lisboa (CML): assinalar o Dia da Visibilidade Trans hasteando a respetiva bandeira no edifício sede da autarquia, nos Paços do Concelho. E, ao contrário do que aconteceu no ano passado, em que a mesma proposta tinha sido aprovada contra a vontade do presidente Carlos Moedas, desta vez a bandeira foi mesmo içada na varanda onde foi proclamada a Implantação da República, em 1910.