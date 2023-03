Esquerda vai voltar a chumbar isenção de IMT para jovens em Lisboa, promessa eleitoral de Moedas cai por terra

A oposição à esquerda na Câmara Municipal de Lisboa (CML) prepara-se para voltar a travar a isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) para jovens até aos 35 anos, na compra de casas até 250 mil euros. A confirmação é dada ao Expresso por várias fontes partidárias na autarquia, que não veem motivos para alterar o sentido de voto do final do ano passado . Pelo contrário, há quem veja novas razões para rejeitar a proposta que foi promessa eleitoral de Carlos Moedas.