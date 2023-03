Costa, o "reformista cumpridor da Constituição", antecipa que mudanças na habitação serão feitas no Parlamento

Maria Manuel Leitão Marques, eurodeputada e ex-ministra da Modernização Administrativa, estranhou o título do painel para o qual tinha sido convidada a discursar nas jornadas parlamentares do PS, em Tomar: "Reforma do Estado e Relacionamento do Estado com os Cidadãos". “Nunca mais usei esse chavão e até estranhei ver no título desta sessão, porque o Estado não se reforma como um todo e muitos dos serviços do Estado estão bem e recomendam-se”, começou por dizer a primeira oradora do painel. Mas Alexandra Leitão retificaria a ”modéstia": o PS não deve ter medo de usar a palavra reforma, nem deve deixar que a “direita se apodere dela”. “Reformar não é fazer cortes, é simplificar, modernizar e digitalizar, e é isso que fazemos”, disse.