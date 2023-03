"Sem bateria, sem energia": Governo é um barco da Transtejo, diz Iniciativa Liberal

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, comparou este domingo, 26 de março, o Governo aos barcos da Transtejo, "sem bateria, sem energia".

"Penso que todos terão ouvido nos últimos dias as notícias sobre os barcos da Transtejo, os barcos que vieram sem baterias. Pois eu quero dizer que os barcos da Transtejo são uma excelente imagem daquilo que é, na verdade, o Governo de Portugal, um Governo sem bateria, sem energia, incapaz de transformar Portugal", afirmou Rui Rocha.

Rui Rocha falava em Fátima, no 2.º Encontro Nacional de Núcleos Territoriais e o 3.º Encontro Nacional de Autarcas.

Este mês, o Tribunal de Contas (TdC) chumbou a compra pela Transtejo, por ajuste direto, de baterias para nove navios elétricos novos e considerou que foi enganado pela empresa quando aprovou a compra dos catamarãs, remetendo o caso para o Ministério Público.

Em causa está a compra de nove baterias, pelo valor de 15,5 milhões de euros, num contrato adicional a um outro contrato já fiscalizado previamente pelo TdC para a aquisição, por 52,4 milhões de euros, de 10 (um deles já com bateria, para testes) novos navios com propulsão elétrica a baterias, para assegurar o serviço público de transporte de passageiros entre as duas margens do Tejo.

"A Transtejo comprou um navio completo e nove navios incompletos, sem poderem funcionar, porque não estavam dotados de baterias necessárias para o efeito. O mesmo seria, com as devidas adaptações, comprar um automóvel sem motor, uma moto sem rodas ou uma bicicleta sem pedais, reservando-se para um procedimento posterior a sua aquisição", considerou o TdC.

A situação levou ao pedido de exoneração do conselho de administração da Transtejo/Soflusa, que assegura ligações fluviais no rio Tejo, tendo sido aceite pelo Governo.

Num discurso onde falou sobre justiça, saúde, educação ou transportes, Rui Rocha referiu haver "comentários otimistas sobre o que foi este ano de governação de António Costa".

"Esses comentários otimistas dizem que foi um ano perdido e são otimistas, porque, na verdade, na verdade aquilo que nós temos é quase, quase, oito anos de tempo perdido, que é o tempo que António Costa já leva na governação de Portugal", destacou.

Aos participantes, desafiou para que "encarem cada dia que hoje começa como um dia de campanha", pois o partido precisa de intensidade, foco e energia, e trazer mais pessoas para as ideias liberais".

"Porque somos responsáveis e nunca serviremos de muleta nem ao poder atual, nem a qualquer outro poder, mas faremos, seguramente, parte de uma solução para uma alternativa séria para transformar Portugal", assegurou o líder da Iniciativa Liberal.