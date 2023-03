João Soares defende legado, esquerda indignada com “propaganda” cavaquista

Declarações de repúdio, acusações de “usurpação de competências” e de golpes de “marketing político”. A oposição a Carlos Moedas na Câmara Municipal de Lisboa (CML) manteve o tom elevado durante toda a semana na discussão sobre habitação, a propósito da entrada em cena de um personagem “estranho ao serviço”: Cavaco Silva.

“O que se viu no sábado passado foi uma operação de propaganda política, que não tem nada a ver com os problemas de habitação.” É uma frase que, de uma ou outra forma, pôde ser ouvida em vários fóruns, mas que é dita ao Expresso por João Soares, que era presidente da CML quando foi implementado o Programa Especial de Realojamento (PER). “Tenho uma relação cordial com Carlos Moedas, mas lamento que a Câmara tenha sido um instrumento de política partidária.”