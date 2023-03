Cimeira Ibero-Americana: Marcelo diz que é preciso "recuperar o multilateralismo", Costa pede apoio ao secretário-geral da ONU

O Presidente da República defendeu este sábado que a guerra na Ucrânia é “global” e que este e o próximo ano serão “decisivos”, sendo vital “recuperar o multilateralismo” na 28.ª Cimeira Ibero-Americana, em Santo Domingo, na República Dominicana.

“Não é uma guerra europeia, é uma guerra global, que resulta de uma invasão por parte de uma potência mundial de um país vizinho, que intervém depois com ajudas diretas e indiretas por parte das potências mundiais. É global, porque provocou e provoca efeitos económicos, financeiros e sociais”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa durante uma intervenção na cimeira centrada no conflito no país europeu.

Afirmando que quem “mais perde” com a guerra e as pandemias são sempre os mais pobres, o chefe de Estado português sinalizou os efeitos nefastos com a “aceleração" da inflação, o aumento custo da energia”, o aumento do preço dos alimentos e o “sofrimento para os povos mais pobres” e "dentro de cada povo os mais pobres dos pobres”.

“Este é um momento de grande responsabilidade para todos nós. 2023 e 2024 vão ser anos decisivos para a construção da paz e para a saída da guerra, para a construção da paz na Ucrânia e noutros pontos do mundo, assim como para a construção das economias, luta pela justiça social, correção de desigualdades e para a afirmação do multilateralismo”, acrescentou.

O mundo é “multipolar”, frisou, contudo, nos últimos tempos deixou de ser multilateral. “A Ibero-América é força de paz. Temos que recuperar o multilateralismo”, sustentou, perante representantes dos 22 países da comunidade ibero-americana.

Já o primeiro-ministro alertou para a importância do combate às desigualdades no mundo, apelando ao apoio ao secretário-geral das Nações Unidas (ONU). António Guterres. Fazendo jus ao lema da cimeira "Juntos por uma Ibero-América justa e sustentável", António Costa realçou o “papel fundamental” do organismo para reforçar também a segurança alimentar.

“E muito importante apoiar o trabalho do secretário-geral da ONU, António Guterres na campanha que lançou para a reforma do sistema financeiro internacional”, advogou, considerando que face à falta de recursos e desigualdades é preciso mobilizar os recursos que existem nas instituições financeiras mundiais para a “devida utilização”.

Costa pediu também apoio ao diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), António Vitorino, para responder ao fenómeno das migrações na Europa e na América Latina. A nível do comércio internacional, o PM português voltou a afirmar que é com “enorme expectativa” e “confiança” que espera que a presidência espanhola do Conselho Europeu (CE), no segundo semestre, consiga finalmente fechar o acordo comercial entre a União Europeia (UE) e os países do Mercosul. “O maior custo estamos todos a pagar por não termos o acordo entre a UE e o Mercosul”, advertiu ainda.



No final da cimeira, Marcelo e Costa darão uma conferência de imprensa conjunta. Este domingo, o chefe de Estado e o primeiro-ministro português tiveram encontros com os Presidentes da Costa Rica, Rodrigo Chaves, e de Cuba, Miguel Díaz-Canel, à margem da Cimeira Ibero-Americana, em Santo Domingo.