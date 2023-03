Moreira da Silva vai ficar "totalmente focado" em novo cargo internacional

O ex-ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia foi nomeado pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para liderar o organismo da ONU que apoia a execução de projetos e infraestruturas para a segurança, paz e desenvolvimento sustentável em todo o mundo. E anunciou a escolha nas redes sociais.

Jorge Moreira da Silva vai deixar de ser uma ‘sombra’ ou uma possibiliade de oposição interna a Luís Montenegro no PSD. O antigo líder da JSD e ex-ministro, que no ano passado concorreu à liderança do partido, volta para um cargo internacional, desta vez para ser diretor-executivo da UNOPS, a Agência da ONU para as infraestruturas e gestão de projeto. Por inerência passa a ser secretário-Geral-Adjunto das Nações Unidas .

“ Estarei, nos próximos anos, totalmente focado nesta missão de liderar, no terreno, a construção e a gestão das infraestruturas essenciais ao desenvolvimento sustentável, à segurança e paz , e ao combate às desigualdades e às alterações climáticas”, promete Moreira da Silva. Ou seja, deixa de pensar no PSD.

“É com alegria e sentido de responsabilidade” que o social-democrata garante assumir o novo cargo, na sequência de um concurso público internacional “competitivo”, escreveu Moreira da Silva nas redes sociais. “Sedeada em Copenhaga e com escritórios espalhados por todos os continentes, a UNOPS é uma das maiores agências da ONU, com cerca de 5000 funcionários. Em 2021, a UNOPS concretizou mais de 1000 projetos, com um volume de investimentos de 3400 milhões de dólares, em cerca de 80 países”, explica.

Nota que recentemente dirigiu a Cooperação para o Desenvolvimento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) em Paris (2016-2022) e chefe do secretariado do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (DAC). Estava, aliás, na OCDE quando decidiu concorrer à liderança do PSD.

Em comunicado, a ONU destaca o vasto currículo profissional de Moreira da Silva , atualmente professor catedrático convidado na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, professor adjunto na Paris School of International Affairs (Sciences Po) e fundador e presidente do think tank Plataforma para o Crescimento Sustentável.

Moreira da Silva foi derrotado por Montenegro com 72,5% dos votos nas diretas de maio de 2022.. Depois do congresso do PSD, em julho do ano passado,, Moreira da Silva remeteu-se a algum silêncio durante seis meses, mas nas últimas semanas tinha começado a tornar públicas algumas posições políticas, nomeadamente no que diz respeito ás relações dos sociais-democratas com o Chega.

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica, foi ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia no Executivo de Passos Coelho, entre 2013 e 2015, depois de ter sido secretário de Estado da Ciência e Ensino Superior e do Estado do Ambiente e do Ordenamento do Território, entre 2003 e 2005.

A ONU realça ainda a passagem de Moreira da Silva pelo Parlamento Europeu, entre 1999 e 2003, e a eleição enquanto deputado da Assembleia da República, em 2005. Mas acabaria por renunciar ao mandato em 2006, quando foi convidado por Cavaco Silva para ser consultor nas áreas da Ciência e Ambiente.