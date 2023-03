Moedas avança com 2.º Conselho de Cidadãos, tema é “a Lisboa dos 15 minutos”

Está marcada a segunda edição do Conselho de Cidadãos de Lisboa: nos dias 25 de março, o próximo sábado, e 1 de abril, o seguinte, 50 moradores da cidade, escolhidos aleatoriamente, vão reunir-se nos Paços do Concelho, sede da Câmara de Lisboa (CML), para discutir novas medidas para a cidade. Desses 50 participantes, serão selecionados 10 para serem “embaixadores” do Conselho e ajudar a implementar as medidas que saírem do encontro, em conjunto com os serviços da autarquia.

Para Carlos Moedas, que inscreveu a ideia como bandeira eleitoral, “é como regressar às origens da democracia”. “Há mais de 2400 anos, era assim que os Gregos faziam: tiravam à sorte para formar uma assembleia de cidadãos que tomava as decisões da cidade”, diz o presidente da CML ao Expresso.