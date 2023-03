Independente pede demissão da presidente da Câmara de Matosinhos por "desrespeitar" Cavaco Silva

O líder do Movimento António Parada SIM pediu esta quarta-feira a demissão da presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Luísa Salgueiro, por ter abandonado no sábado uma conferência quando o ex-Presidente da República Cavaco Silva começou a discursar.

No final da reunião pública do executivo municipal, o vereador disse à Lusa que Luísa Salgueiro, também presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), "não tem condições para continuar a representar com dignidade o concelho de Matosinhos e os seus habitantes, depois de ter revelado falta de cultura democrática". Motivo pelo qual, adiantou, vai enviar uma carta em nome de todos os matosinhenses a pedir desculpa a Cavaco Silva.

O independente referia-se à conferência que decorreu no sábado e que assinalou os 30 anos do Programa Especial de Realojamento (PER), uma iniciativa da Câmara de Lisboa na qual foram ouvidas duras críticas feitas pelo antigo Presidente da República em relação ao novo programa "Mais Habitação" e à atuação do Governo socialista liderado por António Costa. Durante o discurso de Cavaco Silva, autarcas do PS, designadamente Luísa Salgueiro, saíram da sala.

Já durante a reunião, António Parada, repudiando a atitude da autarca socialista, entendeu que esta deveria "tirar ilações" da sua conduta sem, contudo, pedir a sua demissão. "Gostando ou não devemos respeitar as instituições, a senhora presidente está não só a representar a ANMP, mas a Câmara de Matosinhos", vincou.

Na resposta, Luísa Salgueiro, sem comentar o caso, afirmou apenas "registar e respeitar" a posição política do líder do Movimento António Parada SIM. Também na segunda-feira, o PSD/Matosinhos exigiu a demissão "imediata" da presidente da ANMP por entender que revelou falta de noções institucionais.