Cimeira de líderes da UE: Guterres, Ucrânia e a sombra de uma nova crise bancária

António Guterres é o primeiro convidado do Conselho Europeu. Chega pelas nove e meia da manhã (hora de Lisboa) e fica para o almoço com os líderes dos 27. O Secretário-Geral da ONU vai falar sobre as preocupações climáticas, mas o foco está na guerra na Ucrânia e no acordo para escoar os cereais ucranianos através do Mar Negro.