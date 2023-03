PCP entre os partidos mais ‘putinistas’ no Parlamento Europeu

O jornal russo Novaya Gazeta elaborou uma detalhada análise do sentido de voto dos eurodeputados e da posição que vários partidos têm assumido no Parlamento Europeu quando é votada alguma resolução para condenar ou sancionar as decisões do Kremlin. Entre 2019 e 2023, o PCP, acompanhado pelo Partido Comunista da Grécia, está entre os que mais vezes votou contra ou se absteve em 22 resoluções contra a Rússia.

De acordo com o Novaya Gazeta, há um “grupo de eurodeputados ‘úteis’ para o Kremlin”, entre os quais “dois eurodeputados do Partido Comunista da Grécia e do Partido Comunista Português que votam quase sempre contra as resoluções anti-russas”.

Na lista dos 20 eurodeputados que mais rejeitaram resoluções condenatórias das políticas de Moscovo, o nome de Sandra Pereira, representante do PCP no Parlamento Europeu, surge em sexto lugar, tendo votado 15 vezes contra resoluções que prejudicam Moscovo, além das quatro vezes em que se absteve. Apenas por duas vezes Sandra Pereira votou favoravelmente resoluções europeias que visam a Rússia.