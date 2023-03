Milhares de portugueses na rua: “Esta gente trabalha todos os dias, não precisam de apoio, precisam é de salários”

Está em curso, disse Isabel Camarinha perante milhares de portugueses, uma nova versão do “aguenta, aguenta”, recuando às palavras do banqueiro Fernando Ulrich na época da troika. Mas à exigência de “mais austeridade”, a líder da intersindical tem resposta: “Já a derrotámos, e vamos voltar a derrotar”.

“A riqueza é criada pelos trabalhadores, tem de ser melhor distribuída por quem a produz”, continuou Camarinha, no seu discurso, nos Restauradores, no final da manifestação nacional. Limites máximos nos bens e serviços essenciais, como alimentação ou crédito bancário, foram propostas deixadas pela CGTP, criticando a decisão do Governo de realizar um estudo para compreender a formação dos preços na grande distribuição. A líder da intersindical não tem dúvidas do que está em causa: uma “clara especulação, quando uns poucos enriquecem com a miséria de tantos”.

“Os lucros batem recordes e em muitas empresas e sectores mais do que duplicam, ao mesmo tempo que os salários e as pensões perdem poder de compra. Isto não é - não pode ser - uma inevitabilidade. É o resultado de opções políticas. Tem um nome, e chama-se exploração”. Foi assim que Isabel Camarinha, secretária-geral da intersindical que marcou a ação de protesto para este sábado, dia 18 de março.

Não são as medidas de apoio que o Governo possa disponibilizar à população que vão resolver o agravamento do custo de vida dos portugueses; são os aumentos salariais. Esta é a mensagem central que o PCP e o Bloco de Esquerda quiseram transmitir no apoio que deram à manifestação nacional convocada pela CGTP para este sábado, e que encheu de portugueses a Avenida da Liberdade, em Lisboa. O Chega também por lá esteve, negando oportunismo, e dizendo que aumentos salariais não chegam.

As medidas de apoio “só chegam a algumas pessoas”, não são elas que podem, sozinhas, resolver o que há por resolver, continuou Catarina Martins, acenando com atualizações salariais, de pensões, mas também com o controlo de margens e lucros para travar a inflação.

Foi também isso que declarou a ainda coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins: “a inflação está galopante e os salários estão a perder. A ideia de que os salários podem provocar a inflação não tem nenhum sentido, a realidade demonstra que é absurda”. “O Governo falhou todas as promessas. As pessoas manifestam-se por uma coisa tão sensata como salários poderem chegar ao final do mês”, continuou.

A descer a Avenida da Liberdade estiveram institucionalmente o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, com habitualmente. “O problema não é o apoio. Esta gente trabalha todos os dias, não precisa de apoio, precisa é de salários”, é a resposta dada pelo secretário-geral do PCP quando questionado sobre as medidas de ajuda a famílias que o Governo vem implementando e anunciando.

Lucros em crescendo, salários não

Sobre este tema, a mesma ideia foi defendida tanto pela líder do PCP como do BE, e no discurso de Isabel Camarinha: o crescimento dos lucros. “O Governo começou por dizer que tinha acordos de rendimento, tanto no público como no privado. Estamos em março, não há aumentos em lado nenhum. E não há mês nenhum em que não haja nenhum sector - energia, grande distribuição, banca - que não anuncie milhões de lucros”, disse Catarina Martins.

“Enquanto se contêm os salários, os grupos económicos têm 11 milhões de lucros por dia, a banca 5 milhões, isso não contribui para a inflação?”, questionou-se Paulo Raimundo. A manifestação nacional da intersindical pedia o aumento geral de salários e de pensões para combater a “degradação das condições de vida dos trabalhadores, reformados, pensionistas e suas famílias”, havendo dois grupos de trabalhadores convocados: os da administração pública, e os do privado e sector empresarial do Estado.

E a presença do Chega

Quem marcou presença na manifestação nacional da intersindical foi o Chega. O deputado Bruno Nunes negou que fosse uma surpresa estar presente. “O Chega não vem a uma manifestação da CGTP, vem ao lado da população demonstrar a sua preocupação em relação ao consecutivo aumento do custo de vida”, declarou, em imagens transmitidas pela RTP3.

O Chega recusa que seja oportunismo estar presente no Marquês de Pombal (não participou no desfile na Avenida da Liberdade), dizendo que a luta pelas condições de vida “não é de esquerda, nem de direita”. Quando se chega a um supermercado, ninguém pergunta de que partido é, justificou. As medidas de apoio às famílias, disse Bruno Nunes, “não são suficientes”, lamentando que as propostas do partido, como suspensão do IMI durante o período de vigência do plano de recuperação e resiliência, tenham sido recusadas.