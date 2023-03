Incompatibilidades no Governo: Chega fala em “derrota jurídica”, mas não vai recorrer

André Ventura encara como “uma derrota jurídica” a decisão definitiva do Tribunal Constitucional (TC) sobre três denúncias do Chega relativamente a alegadas incompatibilidades de ministros. Mas, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, o deputado e líder do partido anunciou esta sexta-feira que não vai recorrer.

“Para nós, é uma derrota jurídica. Não vamos recorrer da decisão porque entendemos que a questão aqui não é de recurso, é uma questão de procurar mudar a lei no Parlamento”, explicou. Não querendo dizer que “o tribunal esteve mal” – porque o TC terá “os seus argumentos” –, Ventura não deixou de afirmar que o tribunal fez “uma interpretação restritiva” da lei que regula o exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos.

Em causa estavam participações do Chega ao TC feitas em outubro e relativas ao ministro da Saúde, Manuel Pizarro, ao ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos e ao secretário de Estado da Conservação da Natureza e Florestas, João Paulo Catarino.