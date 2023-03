LPM e GFK estudam fuga eleitoral do PS

Luís Paixão Martins, o consultor de comunicação que acompanhou António Costa até à maioria absoluta, está a trabalhar num estudo sobre o estado da relação dos eleitores com o PS, atento às significativas perdas que as sondagens registam ao fim do primeiro ano do Governo. Segundo disse ao Expresso, Paixão Martins trabalha com a GFK (empresa especialista em estudos de mercado e de opinião) e conta receber os primeiros resultados “dentro de um mês”, a tempo do aniversário do partido, que se celebra em meados de abril.

“A ideia é perceber mais qualitativa do que quantitativamente como evoluiu neste ano a relação dos eleitores com o PS”, explica o consultor, que reconhece a tendência de perda de eleitores, mas sublinha tratar-se de uma fuga “sobretudo para a abstenção”. “O PS cai, mas o PSD quase não sobe. A fuga vai para a abstenção”, enfatiza. A ideia é perceber o que fazer para evitar que as perdas sejam irrecuperáveis.