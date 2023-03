Chega insiste na eleição para vice-presidente da AR e vai apresentar candidato

O presidente do Chega lamentou esta quinta-feira a rejeição do deputado Jorge Galveias para vice-presidente da Assembleia da República e anunciou que o partido vai insistir e propor mais um candidato e uma nova eleição no final do mês.

Em declarações aos jornalistas depois de o parlamento ter rejeitado o quarto nome proposto pelo Chega para vice-presidente da Mesa, André Ventura considerou que "fica cada vez mais evidente que não se trata de uma questão do perfil, do nome, da personalidade ou percurso" do candidato, "é questão de cerco político e partidário".

O líder do Chega anunciou também que vai propor ao presidente da Assembleia da República que no dia 31 de março se faça nova eleição, mas não indicou aos jornalistas o nome do novo candidato, remetendo para depois de se reunir com a bancada parlamentar.

O Chega falhou hoje a eleição do deputado Jorge Galveias para vice-presidente da Assembleia da República, o quarto nome proposto pelo partido.

O deputado do Chega obteve 58 votos a favor, 112 brancos e 28 nulos, entre um total de 198 votantes, quando precisava de 116 votos a favor para ser eleito.