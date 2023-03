PCP acusa Governo de querer pôr a TAP nas "asas dos alemães" e "desmantelar o país"

O secretário-geral do PCP acusou este domingo o Governo de querer colocar a TAP "nas asas dos alemães" e "desmantelar o país às fatias", depois de já ter entregado a energia, telecomunicações dos aeroportos e banca a privados.

"O país tem a energia nas mãos de investimentos chineses, tem as telecomunicações dos aeroportos entregues a investimentos franceses, tem a banca às ordens dos espanhóis, tem o cimento nas mãos de financiamento turco e, agora, querem pôr a TAP nas asas dos investimentos alemães", acusou Paulo Raimundo no Comício do 102.º aniversário do PCP que decorreu numa escola, no Porto.

Na sua opinião, este é o caminho de "desmantelamento do país, retalhado às fatias".

E acrescentou: "parece as Nações Unidas a distribuir para todos, menos para o nosso povo e país".

Perante uma sala cheia, o comunista referiu que se multiplicam os pedidos de esclarecimentos e acusações, mas naquilo que é decisivo estão todos de acordo que é avançar e acelerar a privatização da TAP.

"É este o objetivo central dos grupos económicos, é este o caminho da IL e do PSD, é este o plano que está a ser executado pelo PS", disse.

Para Paulo Raimundo, o Governo de António Costa quer virar a página, mas manter o guião, ou seja, evitar responsabilidades políticas da "desastrosa" gestão dos 20 anos a esta parte.

Já no sábado, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou a convicção de que a privatização da TAP terá interessados, um processo que deseja que tenha um desfecho "no mais curto lapso de tempo possível".

Em Gondomar, no distrito do Porto, à margem do Congresso Extraordinário da Liga dos Bombeiros Portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa disse que "o processo de privatização da TAP é muito importante", lamentando que a pandemia da doença covid-19 não tenha permitido fechá-lo em 2020, razão pela qual deseja vê-lo fechado com rapidez.