A nova vida de Marta Temido

Foi um “alinhamento dos astros”, que surpreendeu o partido “e até a própria”, a atirar Marta Temido para o primeiro lugar destacado das opções do PS para a corrida contra Carlos Moedas à Câmara de Lisboa em 2025. E a que a ex-ministra respondeu sem hesitações, dando os sinais que faltavam de que está disponível para avançar. Mais: sinalizando que quer mesmo avançar.

“A Marta tem muitas ambições e está a gerir as coisas”, diz ao Expresso um socialista colega de bancada da antiga ministra da Saúde que, em agosto, deixou o Governo e se instalou no Parlamento. A expectativa entre muitos socialistas era de que cumprisse o resto da legislatura de forma discreta e pouco interventiva nas últimas bancadas do plenário, como tantas vezes acontece com ex-governantes.