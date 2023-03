Parlamento aprova aumento do prazo de prescrição de crimes de abusos sexuais de menores

A sessão plenária convocada pelo Chega, esta quinta-feira, ficou marcada pela aprovação por unanimidade do alargamento da idade da vítima para efeitos de prescrição dos crimes de abusos sexuais – que contava com propostas de lei do Chega, IL, BE e PAN. Mas também por críticas à “instrumentalização” do partido de André Ventura e por palavras de “agradecimento” à Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica e de “coragem” às vítimas ouvidas pela mesma. O PS aproveitou ainda para apresentar um conjunto de propostas para combater os abusos sexuais de menores que incluem um programa de acompanhamento e fiscalização (compliance) para organizações que recebem crianças e alterações ao regime de denúncia de abusos.

A comissão independente já tinha proposto o alargamento da idade da vítima em sete anos, ou seja, a prescrição deste tipo de crimes ficaria suspensa até que a vítima complete os 30 anos – hoje, a lei portuguesa prevê que este prazo termine aos 23. Tanto o Chega, como o PAN e o BE apresentaram projetos de lei neste sentido. Já a IL foi mais longe e propôs o alargamento até aos 40 anos. Os partidos com assento parlamentar aprovaram por unanimidade todas as propostas, à exceção da do Chega. Agora, deverão ‘uniformizar’ o projeto de lei durante a aprovação na especialidade.