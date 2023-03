Açores: Deputado do PAN critica "aproveitamento político" da IL, mas recusa acordo com Governo Regional

No rescaldo do rompimento do acordo de governação nos Açores, o deputado do PAN considera as críticas apontadas pela Iniciativa Liberal (IL) "extremamente válidas", mas critica o timing da decisão. Ao Expresso, Pedro Neves condena o “aproveitamento político” do partido na atual conjuntura, garante que não fará qualquer acordo com o executivo açoriano, mas não abre o jogo sobre o seu posicionamento quanto a uma moção de censura.

“A posição terá que ser discutida obviamente com a direção regional do PAN. Não posso decidir sozinho. Se essa questão for eventualmente levantada, seremos céleres a ponderar o nosso sentido de voto”, garante Pedro Neves.