Governo dos Açores perde maioria: depois da IL, deputado independente também rompe acordo

O deputado independente no Parlamento dos Açores (ex-Chega) rompeu esta quarta-feira o acordo de incidência parlamentar feito com o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), depois de a Iniciativa Liberal (IL) ter feito o mesmo.

Com o rasgar do acordo da IL e do deputado independente, os partidos da coligação e o deputado do Chega representam, agora, 27 parlamentares, enquanto os partidos que não formalizaram apoios ao executivo nesta legislatura representam no total 28: 25 do PS, dois do BE e um do PAN. Perde-se, assim, a maioria absoluta que o Governo Regional tinha na Assembleia Legislativa.

“Também eu hoje me desvinculo [do acordo de incidência parlamentar]. Há incumprimentos e falta de respeito institucional. Desde que deixei o partido [Chega] há incumprimentos, fui tratado como um parente menor. Vou comunicar ao representante da República que vou deixar de cumprir o acordo”, afirmou Carlos Furtado, no plenário da Assembleia Legislativa Regional, na Horta, ilha do Faial.