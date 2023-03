Bloco de Esquerda: Mariana, a “radical”, à procura de um guia de desconstrução

Mesmo que no Bloco de Esquerda a ideia seja sempre recusada, o adjetivo “radical” continua a aparecer, uma e outra vez, colado à pele de Mariana Mortágua. A provável futura líder do Bloco pode ter tido um estado de graça inicial, e até transversal, nos anos em que foi rosto duro nas comissões de inquérito ao BES e ao GES, mas ele desapareceu com o período da ‘geringonça’ e o discurso carregado que utiliza — para a história está, por exemplo, a frase de que é preciso “perder a vergonha de ir buscar dinheiro a quem o está a acumular”.

A juntar a isso, a polarização do espaço público e o surgimento de dois novos partidos à direita, sobretudo o Chega, fizeram nascer uma narrativa que não convém ao Bloco: se há radicalismo à direita, ele também existe à esquerda e Mariana Mortágua é o seu rosto.