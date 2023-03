Presidentes estrangeiros na sessão solene do 25 de Abril ? Para o ano serão cinco

A decisão não está formalizada, mas a proposta está feita e foi bem aceite pelos membros da comissão que está a organizar as comemorações dos 50 anos da revolução dos cravos. No 25 de abril de 2024, deverão ser convidados a marcar presença na Assembleia da República os Presidentes dos cinco países de língua oficial portuguesa cuja independência começou com a instauração da democracia em Portugal — Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné e São Tomé e Príncipe.

A proposta foi feita pelo ministro da Cultura, que antes de integrar o Governo chegou a ser comissário executivo das comemorações dos 50 anos, e continua a participar nas reuniões. Em declarações ao Expresso, Pedro Adão e Silva confirma ter proposto o referido convite e explica que o fez por entender que faz sentido assinalar a coincidência — que sublinha ser uma “singularidade portuguesa” — entre a instauração da democracia no país e as independências das cinco ex-colónias.