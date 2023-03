“Pode acontecer”: nome de Marta Temido para candidata a Lisboa ganha cada vez mais força

“É cedo, é cedo, ninguém lança um candidato a quase três anos das eleições.” No PS Lisboa, a estratégia para tentar recuperar a câmara perdida para Carlos Moedas divide-se em três eixos e o primeiro é ter calma. Fazer uma “oposição serena e tranquila”, já que as próximas eleições autárquicas são apenas em outubro de 2025. Mas começar a testar candidatos é um dos passos seguintes e o nome de Marta Temido vai ganhando força mais cedo do que o previsto. E esta semana assumiu a possibilidade em entrevista à SIC.