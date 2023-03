Nuno Morna: "Vivemos na Madeira num sistema perfeitamente ligado e controlado. De democracia tem cada vez menos"

O coordenador da Iniciativa Liberal (IL) da Madeira, Nuno Morna, denuncia a existência de “promiscuidade” entre o Governo Regional e os principais grupos económicos, a criação de uma “rede de dependentes” e o aumento das nomeações para a Administração Pública por parte de Miguel Albuquerque. Acusações em linha com as já feitas pelo novo líder regional do PS, Sérgio Gonçalves, em entrevista ao Expresso.

“Esse é um diagnóstico que nós temos feito há muito tempo, temos alertado sempre para essas questões. É interessante ver o líder do PS regional a aproximar-se cada vez mais das nossas posições, não só quanto à descida dos impostos”, diz ao Expresso Nuno Morna, que será o cabeça de lista do partido nas próximas eleições regionais.