"Na Madeira, há um regime de dependências que é alimentado pelo PSD e tem braços nas IPSS", acusa líder do PS

Sérgio Gonçalves é o novo líder do PS-Madeira e o promotor da comissão de inquérito que corre na Assembleia Legislativa Regional para apurar se houve ou não favorecimento aos grupos económicos e interferências na remodelação do governo regional em 2017. Os empresários já foram ouvidos e negaram todas as acusações feitas por um ex-secretário regional e ex-deputado do PSD, mas Sérgio Gonçalves entende que tudo o que se passou é estranho e admite enviar o relatório para o Ministério Público. E também diz que com a entrada desses grupos económicos -– o Grupo Sousa e o Grupo AFA - nos jornais regionais o tratamento noticioso da atividade do PS mudou.





Esta comissão de inquérito está a ser esclarecedora quanto aos eventuais favorecimentos do governo aos grupos económicos?

Os dois empresários visados nas declarações do ex-secretário regional e ex-deputado do PSD Sérgio Marques negam, o que acaba por ser estranho. O empresário Luís Miguel Sousa nega envolvimento na saída do dr. Eduardo Jesus do governo em 2017, mas aquilo que existia era uma intenção de reformular o modelo da operação portuária, o que estava no programa de Governo. A verdade é que isso não aconteceu.

No caso de Avelino Farinha o empresário próprio assume que, de 2015 e até à saída, em 2017, do então secretário Sérgio Marques, que não havia obras públicas, diz mesmo que o secretário não gostava, nem percebia de obras. Após a saída deste secretário, faz-se para 2018, um orçamento de regresso às obras públicas. E se não houve pressão, Miguel Albuquerque tem de vir a público explicar porque fez esta inversão e alterou o programa de governo sem ter havido eleições regionais.



Essa mudança não foi sufragada em 2017, mas foi em 2019 e o PSD ganhou as eleições. Como é que explica isso?

Houve uma quebra substancial do PSD, perdeu a maioria absoluta e reflete a desilusão dos madeirenses relativamente a essa governação. Na altura o PS esteve muito próximo de formar governo, até de vencer as eleições. O que denota a desilusão que muitos madeirenses tiveram em relação à promessa de renovação. E vemos que se mantém essa opção quando o grosso do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) vai para obras públicas e a fatia de leão dos orçamentos tem a ver com essas estratégias