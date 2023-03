Explosão em Santa Margarida terá sido acidente com retroescavadora

Rui Ochôa

Uma máquina pesada estaria a fazer um buraco, no Campo Militar de Santa Margarida, onde deviam ser colocadas as munições explosivas para serem neutralizadas em segurança. Segundo as fontes do Expresso a retroescavadora terá tocado por acidente numa munição que estaria ativa e enterrada, que vitimou um militar e feriu outros cinco.

02 Março 2023 23:59